Şanlıurfa'da şantiye deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir şantiye deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

Siverek ilçesinde bir şantiye deposundan elektrik kablo makaralarının çalınması üzerine inceleme başlatan ekipler, şüphelilerin Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde hurdacılık yaptığı ve çaldığı elektrik kablo makaralarının deposunda muhafaza ettiğini tespit etti.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince depoya yapılan operasyonda çalınan elektrik kablo makaraları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.