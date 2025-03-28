Şanlıurfa'da bir bebeği öldürdükleri iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, yabancı uyruklu bir kadının evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini erkek arkadaşıyla öldürdüğü ve menfez kenarına birlikte bıraktığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede 30 Mart 2023'te yol kenarında menfez içinde bir bebek cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.