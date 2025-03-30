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        Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu

        Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşan polis memuru Mesut Acar şehit oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 02:58 Güncelleme: 30.03.2025 - 02:58
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        Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu
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        Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşan polis memuru Mesut Acar şehit oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Acar'ın, şüpheli bir kişinin yakalanması esnasında girdiği arbede sırasında yere düşüp fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

        Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, sevenlerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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