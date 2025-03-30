Gaziantep ve çevre illerde bayram namazı kılındı
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camileri doldurdu.
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camileri doldurdu.
Gaziantep'te vatandaşlar, bayram namazı kılmak için sabahın erken saatlerinde camiye geldi.
Kentteki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılınmasının ardından dua etti, bayramlaştı.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa'da bazı vatandaşlar, bayram namazı için Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'ni tercih etti.
Kılınan bayram namazının ardından dua edildi.
Namazı burada kılan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri İbrahim Eyüpoğlu ve Abdurrahim Dusak burada vatandaşlarla bayramlaştı.
- Malatya
Battalgazi ilçesi Kernek Karagözlüler Camisi'nde bayram namazı için gelen vatandaşlar camiyi doldurdu.
Bazı vatandaşlar cami avlusu ile bahçesinde namaza durdu.
Bayram namazını Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit vatandaşlarla kıldı.
Protokol üyeleri, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gelmeye başladı.
Kentteki camiler bayram namazı için gelen vatandaşlarla doldu.
Kentin simge yapılarından Abdülhamit Han Camisi'ni dolduran cemaat, namazı eda etti. Hutbe okunması ve duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.
- Adıyaman
Vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camileri doldurdu.
Kentte yeni ibadete açılan Meydan Camisi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Vali Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan vatandaşlarla bayram namazını kıldı, dua etti.
- Kilis
Kilis'te, bazı vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını, Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde kıldı.
Kentteki camiler bayram namazı için gelen vatandaşlarla doldu.
Namazı burada kılan Kilis Valisi Tahir Şahin, vatandaşlar ile bayramlaştı.
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