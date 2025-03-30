Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Gaziantep ve çevre illerde bayram namazı kılındı

        Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camileri doldurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 09:22 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep ve çevre illerde bayram namazı kılındı
        ABONE OL

        Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camileri doldurdu.

        Gaziantep'te vatandaşlar, bayram namazı kılmak için sabahın erken saatlerinde camiye geldi.

        Kentteki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılınmasının ardından dua etti, bayramlaştı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da bazı vatandaşlar, bayram namazı için Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'ni tercih etti.

        Kılınan bayram namazının ardından dua edildi.

        Namazı burada kılan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri İbrahim Eyüpoğlu ve Abdurrahim Dusak burada vatandaşlarla bayramlaştı.

        - Malatya

        Battalgazi ilçesi Kernek Karagözlüler Camisi'nde bayram namazı için gelen vatandaşlar camiyi doldurdu.

        Bazı vatandaşlar cami avlusu ile bahçesinde namaza durdu.

        Bayram namazını Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit vatandaşlarla kıldı.

        Protokol üyeleri, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gelmeye başladı.

        Kentteki camiler bayram namazı için gelen vatandaşlarla doldu.

        Kentin simge yapılarından Abdülhamit Han Camisi'ni dolduran cemaat, namazı eda etti. Hutbe okunması ve duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

        - Adıyaman

        Vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camileri doldurdu.

        Kentte yeni ibadete açılan Meydan Camisi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Vali Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan vatandaşlarla bayram namazını kıldı, dua etti.​​​​​​​

        - Kilis

        Kilis'te, bazı vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını, Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde kıldı.

        Kentteki camiler bayram namazı için gelen vatandaşlarla doldu.

        Namazı burada kılan Kilis Valisi Tahir Şahin, vatandaşlar ile bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Kartal apolet söktü!
        Kartal apolet söktü!
        Kars'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 ağır yaralı
        Kars'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 ağır yaralı
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Adana'da yangın faciası
        Adana'da yangın faciası
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        'SignalGate' meselesinde son durum
        'SignalGate' meselesinde son durum
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu
        Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu
        Şanlıurfa'da 5 günlük eylem ve etkinlik yasağı
        Şanlıurfa'da 5 günlük eylem ve etkinlik yasağı
        Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu
        Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu
        Şanlıurfa'da 5 gün süreyle yürüyüş ve miting yasaklandı
        Şanlıurfa'da 5 gün süreyle yürüyüş ve miting yasaklandı
        Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan bayram mesajı
        Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan bayram mesajı
        Birecik Belediye Başkanı Begit'ten bayram mesajı
        Birecik Belediye Başkanı Begit'ten bayram mesajı