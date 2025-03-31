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        Şanlıurfa'da uyuşturucudan kurtulanlar "umuda kapı açtı"

        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da gördükleri tedavinin ardından uyuşturucu bağımlılığından kurtulanlar, yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:18
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        Şanlıurfa'da uyuşturucudan kurtulanlar "umuda kapı açtı"
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        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da gördükleri tedavinin ardından uyuşturucu bağımlılığından kurtulanlar, yaşadıklarını anlattı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak öncülüğünde kentte bir yılı aşkın süredir yürütülen "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" projesi sayesinde, madde bağımlılığıyla mücadeleden önemli sonuçlar alınmaya başlandı.

        Uyuşturucu batağından kurtulmak ve yeni bir yol çizmek için tedavi edildikten sonra yeni hayatlarına başlayanlar, yaşadıkları süreci AA muhabiriyle paylaştı.

        Madde bağımlılığından kurtulan 34 yaşındaki M.B.E, yaklaşık 15 yıl önce uyuşturucuyla tanıştığını ve yakın zamana kadar bu illetle hayatını sürdürdüğünü belirtti.

        Uyuşturucuya başladıktan sonra aile huzurunun kaçtığını ve cezaevine girdiğini anlatan M.B.E, gördüğü tedavinin ardından yaklaşık 5 ay önce sağlığına kavuştuğunu söyledi.

        Uyuşturucudan kurtulduktan sonra hayatının değiştiğini dile getiren M.B.E, "Eskiden sokakta kaldığım oldu, aç, susuz kaldığım oldu. Ama şimdi ne aç ne susuz kalıyorum. Çünkü kendi sağlığımı da biliyorum, tertemizim." ifadesini kullandı.

        - Çocuğunun mama ve bez parasını maddeye vermiş

        Üç çocuk babası 32 yaşındaki O.B. de yaklaşık 17 yıl önce arkadaş çevresinden etkilenerek uyuşturucu kullanmaya başladığını söyledi.

        Maddeyi temin etmek için kredi dahi çektiğine işaret eden O.B, gördüğü tedaviyle madde bağımlılığından kurtulduğunu belirtti.

        O.B, çocuklarına harcayacağı parayı bağımlı olduğu dönemlerde uyuşturucuya verdiğini anlatarak, "Eskiden çocuğumun mama, bez parasını götürüp maddeye vermişimdir. Ama şu an 10 lira kazanıyorsam o cebimde kalıyor. Ailemle huzur içinde yaşıyorum." dedi.

        - Sağlığına kavuştuktan sonra işe başladı

        Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan 39 yaşındaki 4 çocuk babası İ.D. ise 7 yıl uyuşturucu kullandığını, eşiyle boşanma aşamasına geldiğini ifade etti.

        İ.D, 7 ay önce başladığı tedaviyle bağımlılıktan kurtulduğunu belirterek, "Dünyanın gerçek olduğunu gördüm. Eskiden ben kendimi kandırıyordum. İçmeyince sağa sola çatıyordum. Ama şimdi bıraktım, huzurum yerinde, rızkım arttı. İş buldum, çalışıyorum. Çocuğumla mutluyum." diye konuştu.

        - Başarı, diğer bağımlıların umudunu artırıyor

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Öznur Bulut Gazanfer de bağımlıların düzenli olarak tedaviye geldiğini söyleyerek, "Aralarından işe yerleşenler oldu. Eşinden ayrılmış olup şu an tekrar eşiyle barışanlar, ailesiyle daha düzenli bir hayata geçen hastalarımız var. Biz de bu hastalarımızla daha çok umutlanıyoruz. Şu an ekibimiz ve hastalarımız, aile olmuş durumda." dedi.

        Gazanfer, sürecin başarıyla sürdürülmesinin diğer bağımlıların da umudunu artırdığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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