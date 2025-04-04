Şanlıurfa'da toprak kayması sonucu hayatını kaybeden 3 işçi defnedildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalarak hayatını kaybeden 3 işçinin cenazeleri defnedildi.

Toprak kayması sonucu ölen Engin Çekiç, Halil Kartal ve Abdülkadir Altınsöz'ün cenazeleri, yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi morgundan alınarak Ceylanpınar Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından 3 işçi toprağa verildi.

Cenaze namazına, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Hikmet Başak, Cevahir Asuman Yazmacı, vekaleten Ceylanpınar Kaymakamlığına bakan Harran Kaymakamı Harun Reşit Han, işçilerin yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.

Dün Bahçelievler Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması yapan işçilerin üzerine yolun etrafına yığılan toprak yığını çökmüş, yapılan arama kurtarma çalışması sonrası 1 işçi sağ olarak kurtarılmış, 3 işçi ise hayatını kaybetmişti.