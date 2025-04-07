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        Şanlıurfa'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 17:45 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:47
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        Şanlıurfa'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Vali Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.

        Toplantıda konuşan Şıldak, kentin huzuru için bütün birimlerin üstün çabayla görev yaptığını belirtti.

        Kişilere karşı işlenen suçların olay sayısının önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 oranında düştüğünü belirten Şıldak, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 36'lık düşüş olduğunu ifade etti.

        Ruhsatsız ve kaçak silahla ilgili aralıksız çalışma yürüttüklerini vurgulayan Şıldak, son 3 ayda çeşitli türde 975 silahın ele geçirildiğini kaydetti.

        Siber konularında iyi mesafe aldıklarını anlatan Şıldak, uyuşturucuyla mücadelenin de etkin bir şekilde sürdüğünü söyledi.

        Şıldak, kentte trafik denetimlerinin arttığını ve kazalarda düşüş yaşandığını dile getirerek, son 3 ayda kask kullanmayan yaklaşık 16 bin motosiklet sürücüsüne ceza yazıldığını belirtti.

        Şıldak, bu yıl trafikten 5 bin 344 araçla 1008 motosikletin men edildiğini aktardı.

        Kentte sahipsiz hayvanların toplatılması ve rehabilitasyon süreciyle ilgili çalışmaları valilik olarak yakından takip ettiklerine dikkati çeken Şıldak, "Takipler son derece hassas bir şekilde sürdürülüyor. Sokaklarımızda, caddelerimizde bir tek sahipsiz hayvan kalmayacak şekilde kararlılıkla bu süreci Şanlıurfa'da sonlandırmak istiyoruz. Bu süre zarfında sahipsiz hayvanlar tarafından ısırılan vatandaşlarımızın olması durumunda valilik olarak idari soruşturma başlatıyoruz. Şuana kadar 4 ayrı noktada gerçekleşen olayda 4 belediye personeliyle ilgili inceleme, araştırma ve soruşturma onayını verdim. Bundan sonra da gelişecek olaylara ilişkin bu yöndeki yöntemleri kullanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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