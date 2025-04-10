Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silahla havaya ateş eden 3 kişi yakalandı

        Şanlıurfa'da silahla havaya ateş ettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:47 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da silahla havaya ateş eden 3 kişi yakalandı
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da silahla havaya ateş ettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa genelinde kutlamalarda silah atılmasına yönelik sıkı tedbirlerin devam ettiği belirtildi.

        Bu kapsamda sosyal medyada yer alan ve silahla havaya ateş eden 3 kişinin görüntülerini inceleyen polis ekiplerinin 2 adrese ve 2 araca operasyon düzenlediği belirtilen açıklamada, 3 kişinin yakalandığı, silahlara el konulduğu, 3 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hasan Şıldak, sorumsuzca silah kullanılması ve benzeri olaylara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini dile getirdi.

        Şıldak, şunları kaydetti:

        "Düğün ve benzeri kutlamalarda silah atılması son derece yanlış bir tutumdur. Biz, ilimizde bu tür olaylara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Güvenlik güçlerimiz bu olaylara karışanın ensesinde olacak. Bir kez daha uyarımızı yinelemek istiyorum. Bu çağdışı davranışlardan lütfen vazgeçelim. İlimizin huzur ve esenliğine hep birlikte katkıda bulunalım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Demokratlar Musk'ı ayrılmaya zorlayacak
        Demokratlar Musk'ı ayrılmaya zorlayacak
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yarala...
        Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yarala...
        Şanlıurfa'nın destansı mücadelesi 105 yaşında
        Şanlıurfa'nın destansı mücadelesi 105 yaşında
        Şanlıurfa'da 12 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 12 firari hükümlü yakalandı
        Siverek Belediyesine ait bazı taşınmazlar icra yoluyla satışa çıkarıldı
        Siverek Belediyesine ait bazı taşınmazlar icra yoluyla satışa çıkarıldı
        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlanıyor
        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlanıyor
        Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Sulama kanalında erkek cesedi bulundu