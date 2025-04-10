Şanlıurfa'da silahla havaya ateş eden 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da silahla havaya ateş ettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa genelinde kutlamalarda silah atılmasına yönelik sıkı tedbirlerin devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda sosyal medyada yer alan ve silahla havaya ateş eden 3 kişinin görüntülerini inceleyen polis ekiplerinin 2 adrese ve 2 araca operasyon düzenlediği belirtilen açıklamada, 3 kişinin yakalandığı, silahlara el konulduğu, 3 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hasan Şıldak, sorumsuzca silah kullanılması ve benzeri olaylara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini dile getirdi.

Şıldak, şunları kaydetti:

"Düğün ve benzeri kutlamalarda silah atılması son derece yanlış bir tutumdur. Biz, ilimizde bu tür olaylara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Güvenlik güçlerimiz bu olaylara karışanın ensesinde olacak. Bir kez daha uyarımızı yinelemek istiyorum. Bu çağdışı davranışlardan lütfen vazgeçelim. İlimizin huzur ve esenliğine hep birlikte katkıda bulunalım."