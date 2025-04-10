Şanlıurfa'da 11 yıl önce 6 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa’da 11 yıl önce 6 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunmasıyla ilgili aralarında anne ve babasının yanı sıra bazı akrabalarının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Eyyübiye ilçesi kırsal Akdilek Mahallesinde 2014 yılında Zehra Topdağ'ın (6) pamuk çuvalı arasında ölü olarak bulunmasıyla ilgili olayın aydınlatılmasına yönelik kurulan özel ekip tarafından yeni bulgulara ulaşıldı.

Ekiplerce bulunan yeni deliller kapsamında, Topdağ'ın annesi ile babası ve akrabalarının bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

- Olayın geçmişi

Merkez Eyyübiye ilçesi Akdilek Mahallesi'nde 25 Ocak 2014'te ilkokul 1. sınıf öğrencisi Zehra Topdağ'a ulaşamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, ekiplerce yapılan aramalarda Topdağ, bir gün sonra pamuk çuvalı arasında ölü olarak bulunmuştu.