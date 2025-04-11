Şanlıurfa'da Filistin halkı için 4 dilde dua edildi

Etkinlikte İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterilerek Filistin halkı için İngilizce, Arapça, Kürtçe ve Türkçe dua edildi.

Vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlarla İsrail aleyhine sloganlar attı.

Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde cuma namazı sonrası Balıklıgöl Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinliğe, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlıurfa'da "Gazze için duaya çağrı" etkinliği kapsamında Filistin halkı için 4 dilde dua edildi.

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