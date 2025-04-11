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        Şanlıurfa'da Filistin halkı için 4 dilde dua edildi

        Şanlıurfa'da "Gazze için duaya çağrı" etkinliği kapsamında Filistin halkı için 4 dilde dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:27 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:52
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        Şanlıurfa'da Filistin halkı için 4 dilde dua edildi
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        Şanlıurfa'da "Gazze için duaya çağrı" etkinliği kapsamında Filistin halkı için 4 dilde dua edildi.

        Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde cuma namazı sonrası Balıklıgöl Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinliğe, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlarla İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Etkinlikte İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterilerek Filistin halkı için İngilizce, Arapça, Kürtçe ve Türkçe dua edildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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