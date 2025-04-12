Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 yenilen Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Arslan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorluk derecesi yüksek bir maç olduğunu belirterek, kulübede eksikler yaşadıklarını ifade etti.

Rakip takımda Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış etkili oyuncuların olduğunu aktaran Arslan, "Bu maçı onlar kazandı, berabere de bitebilirdi ama bizim için beraberlik de yıkım olurdu. Stoperleri santrfor yaptık. Elimizdeki oyuncular alternatif anlamda o kadar, zaten 15 kişiyle oynuyoruz. Mücadele konusunda gücümüz bu kadarına yetti. Taraftara teşekkür ediyorum. Takımlarını çok büyük coşkuyla desteklediler. Onların buradan mutlu ayrılamamasından dolayı çok üzgünüm." dedi.

- Amed Sportif Faaliyetler cephesi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, nerede oynarlarsa oynasınlar bütün rakiplerinin kendilerine karşı çok farklı mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Oyuncularının tüm istediklerini sahada uyguladığını aktaran Çetin, "Yendiğim zaman da aynı şeyleri söylüyorum, kaybettiğim zaman da aynı şeyleri söylüyorum çünkü doğru bir tane. Biz oyun oynayan bir takımız. Bugün de gördünüz. Yine müthiş bir oyun var, top hakimiyeti bizde, rakip ceza sahasına 35 tane top getirmişiz, böyle bir istatistik olamaz. Bir tane duran topla golle ayrılıyoruz. Maalesef sezon sonuna kadar da böyle gidecek. Biz çok fazla pozisyona göre çok fazla net gol pozisyonları kaçıyoruz, maalesef beceri anlamında sıkıntımız var. Geldiğimiz günden beri aynı. Oyuncularımı suçlamak için söylemiyorum ama kalenin içine sokma işini beceremiyoruz maalesef." diye konuştu.

Çetin, kendilerinin iyi olmasını istemeyen kişilerin olduğunu ve Amedspor'un bir tane olduğunu belirterek, herkesin takıma sahip çıkmasını istedi.

Play-off'a gitmek istediklerini aktaran Çetin, "Bizi kırmaya çalışıyorlar, kırılmayacağız. Bu takım zaten başarılı olmuştur. Geldiğimiz konumdan ve oynadığımız oyundan zaten başarılıyız. Ama inşallah play-off'a gideriz. Çocuklar bunu hak ediyor. Gerçekten oynadığımız oyundan bunu hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.