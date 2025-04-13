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        Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 20:00 Güncelleme: 13.04.2025 - 20:00
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        Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        R.T. yönetimindeki 63 AAN 163 plakalı otomobil ile M.Ö. kontrolündeki 31 EE 973 plakalı hafif ticari araç, Mürşitpınar Caddesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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