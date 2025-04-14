Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosuna 25 yeni otobüs kattı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosuna kattığı 25 yeni otobüs için lansman düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde düzenlenen programda açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, otobüslerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Her alanda olduğu gibi ulaşımda da insan odaklı bir anlayışla çalıştıklarını aktaran Gülpınar, şunları kaydetti:

"Çünkü bizler biliyoruz ki bir şehirde medeniyet, önce yollarda başlar. Şehirlerin geleceği konforlu, güvenli, dakik ve sürdürülebilir ulaşım sistemleriyle inşa edilir. Bugün burada sadece yeni araçları değil aslında güçlü bir vizyonu, sağlam bir iradeyi ve Şanlıurfa'mıza duyduğumuz sorumluluğu da tanıtıyoruz. Bugün, Urfa Ulaşım A.Ş. 1281 personeliyle 7/24 kesintisiz hizmet sunuyor. 12'si trambüs olmak üzere toplam 488 araçlık filomuzla günlük ortalama 225 bin yolcu taşıyoruz. Sadece taşıdığımız insan sayısıyla değil, taşıdığımız sorumlulukla da büyük bir aileyiz."