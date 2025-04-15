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        Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 20:08 Güncelleme: 15.04.2025 - 20:08
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        Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı
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        Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik Akçakale, Ceylanpınar, Eyyübiye ve Harran ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonda 14 şüphelinin gözaltına alındığını, pek çok dijital materyal ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, çok sayıda düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

        Gözaltına alınan 14 zanlının tutuklandığını kaydeden Şıldak, düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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