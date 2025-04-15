Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı

Operasyonda 14 şüphelinin gözaltına alındığını, pek çok dijital materyal ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, çok sayıda düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik Akçakale, Ceylanpınar, Eyyübiye ve Harran ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

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