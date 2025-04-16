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        Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan kişiye 221 bin 540 lira ceza

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kaçak avlanan balıkçıya 221 bin 540 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:32 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:33
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        Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan kişiye 221 bin 540 lira ceza
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        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kaçak avlanan balıkçıya 221 bin 540 lira para cezası kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Faik Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı kıyısında bir kişinin kaçak balık avladığını tespit etti.

        Kullanımı yasak olan misina balık ağı germek suretiyle avcılık yaptığı tespit edilen F.A'nın aracında yapılan aramada, 250 kilogram balık ile şişme bot, 2 bot küreği, 200 metre uzunluğunda balık ağı, akü ve branda ele geçirildi.

        F.A'ya 221 bin 540 lira para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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