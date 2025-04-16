Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 82 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 60 gram uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 54 bin 900 TL ve 400 USD ile telefon ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çalışmaları sürüyor.

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