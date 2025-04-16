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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:13 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:28
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 82 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 60 gram uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 54 bin 900 TL ve 400 USD ile telefon ele geçirildi.

        Şüpheli M.D, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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