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        Şanlıurfalı kadının anne olma hayali 15 yıl sonra gerçekleşti

        Şanlıurfa'da Meryem Demir'in 15 yıllık çocuk hasreti Harran Üniversitesi Hastanesinde sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:19 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:19
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        Şanlıurfalı kadının anne olma hayali 15 yıl sonra gerçekleşti
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        Şanlıurfa'da Meryem Demir'in 15 yıllık çocuk hasreti Harran Üniversitesi Hastanesinde sona erdi.

        Harran Üniversitesinden (HRÜ) yapılan açıklamaya göre, daha önce gittiği birçok sağlık merkezinde kısırlık tanısı konulan Meryem Demir, son olarak Harran Üniversitesi Hastanesine başvurdu.

        Harran Üniversitesi Hastanesindeki başarılı tedavisinin ardından Hasan ve Meryem Demir çifti, 15 yıl sonra doğan kız çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşadı.

        Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mert Ulaş Barut, 15 yıl boyunca çocuk sahibi olamayan anneye hastanede bilimsel verilere dayalı bir tedavi uyguladıklarını belirterek, "Tedaviye uyumu yüksekti ve aile sabırlı davrandı. Nihayetinde çabalarımızın sonucunu aldık. Bu süreçte ailemizin mutluluğu, bizim en büyük motivasyonumuz oldu." dedi.

        HRÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan da hastanenin bölgenin en donanımlı sağlık merkezi olduğunu belirterek, Demir ailesinin mutluluğuna ortak olmaktan büyük sevinç duyduklarını kaydetti.

        Anne Meryem Demir ise 15 yıl boyuncu gittiği hastanelerden bir sonuç alamadığını ifade ederek, "Doktorlar neredeyse çocuğumun olmasının imkansız olduğun söylediler. Son olarak Mert Ulaş Barut hocama başvurdum ve çok şükür 15 yıl sonra çocuğumu kucağıma aldım. Hocama ve tüm ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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