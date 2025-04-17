Şanlıurfalı kadının anne olma hayali 15 yıl sonra gerçekleşti

Şanlıurfa'da Meryem Demir'in 15 yıllık çocuk hasreti Harran Üniversitesi Hastanesinde sona erdi.

Harran Üniversitesinden (HRÜ) yapılan açıklamaya göre, daha önce gittiği birçok sağlık merkezinde kısırlık tanısı konulan Meryem Demir, son olarak Harran Üniversitesi Hastanesine başvurdu.

Harran Üniversitesi Hastanesindeki başarılı tedavisinin ardından Hasan ve Meryem Demir çifti, 15 yıl sonra doğan kız çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşadı.

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mert Ulaş Barut, 15 yıl boyunca çocuk sahibi olamayan anneye hastanede bilimsel verilere dayalı bir tedavi uyguladıklarını belirterek, "Tedaviye uyumu yüksekti ve aile sabırlı davrandı. Nihayetinde çabalarımızın sonucunu aldık. Bu süreçte ailemizin mutluluğu, bizim en büyük motivasyonumuz oldu." dedi.

HRÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan da hastanenin bölgenin en donanımlı sağlık merkezi olduğunu belirterek, Demir ailesinin mutluluğuna ortak olmaktan büyük sevinç duyduklarını kaydetti.