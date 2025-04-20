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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 09:56 Güncelleme: 20.04.2025 - 09:56
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile Akçakale, Ceylanpınar ve Birecik ilçelerinde önceden belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise yaklaşık 3 kilogram sentetik uyuşturucu, 8 kök Hint keneviri, 5 sentetik ecza maddesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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