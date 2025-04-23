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        Şanlıurfa'da park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde park halindeki üç araca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:50 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:56
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        Şanlıurfa'da park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde park halindeki üç araca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Abdulsamet Şeyhanlıoğlu idaresindeki 34 EDP 708 plakalı otomobil, GAP Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, park halinde bulunan üç otomobile çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Mehmet Şeyhanlıoğlu ve Mehmet Zafer Bağdat, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Abdulsamet ve Mehmet Şeyhanlıoğlu burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Bağdat'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarpması yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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