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        Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 12:14 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:14
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        Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Başkan Canpolat, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü kutlamanın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla karşılamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

        Canpolat, şunları kaydetti:

        "23 Nisan 1920, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik yolunda attığı en önemli adımlardan biridir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı bu anlamlı gün, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklara armağan edilerek, dünya çocuklarına barış, kardeşlik ve sevgi mesajı verilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara verdiği değer ve duyduğu güven, bizler için de büyük bir sorumluluktur. Haliliye Belediyesi olarak, yarının büyükleri olan evlatlarımızın daha güzel bir geleceğe sahip olması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, millî iradenin sembolü olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum."

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