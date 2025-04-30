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        Şanlıurfa'nın geleneksel yemekleri kadınlarla geleceğe taşınacak

        MÜSLÜM ETGÜ - Türkiye'nin gastronomi alanındaki lezzetleriyle dikkati çeken kentlerinden Şanlıurfa'da, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin gelecek kuşaklara aktarılması için kadınlara eğitim veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:19 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:19
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        Şanlıurfa'nın geleneksel yemekleri kadınlarla geleceğe taşınacak
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        MÜSLÜM ETGÜ - Türkiye'nin gastronomi alanındaki lezzetleriyle dikkati çeken kentlerinden Şanlıurfa'da, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin gelecek kuşaklara aktarılması için kadınlara eğitim veriliyor.

        Zengin yemek kültürüyle bilinen tarihi kentte, döğmeç, çirişli köfte, dolmalı köfte, borani, ağzı açık, ağzı yumuk, semsek yemeklerinden bostana salatasına ve şıllık tatlısına kadar çok sayıda lezzetin kaybolmaması için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

        Bu kapsamda Bahçelievler Halk Eğitimi Merkezi tarafından yöresel yemeklerin yaşatılması adına kadınlara yönelik aşçılık kursları düzenleniyor. Yaklaşık iki ay önce açılan aşçılık kursuna katılan 15 kadın kursiyer, hem unutulmaya yüz tutmuş yemekleri yaşatmak hem de ileride kendi iş yerlerini açarak aile bütçelerine katkıda bulunmak için çaba harcıyor.

        - "Onlarla Şanlıurfa'nın geleneksel yemekleri tekrar yaşayacak"

        İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, AA muhabirine, hayat boyu öğrenme kursları çerçevesinde her yaştaki insana eğitim vermek istediklerini söyledi.

        Sultanoğlu, "Şehrimizde geleneksel olarak yapılan ev yemekleri ve tatların kaybolmaması açısından bu işi bilen usta öğreticiler ve aşçı yardımcılarının sayısını çoğaltmak adına böyle bir kursu düzenledik. Kursumuza 15 kadar kursiyerimiz katıldı. Onlarla inşallah Şanlıurfa'nın geleneksel yemekleri tekrar yaşayacak." diye konuştu.

        - "Şanlıurfa'nın gastronomi anlamında daha da gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz"

        Bahçelievler Halk Eğitimi Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri Usta Öğreticisi Gamze Tanyıldız, iki ay önce açılan kursta Şanlıurfa'nın unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini kursiyerlere öğrettiklerini söyledi.

        Kadın kursiyerlerin kentin unutulmaya yüz tutan lezzetlerini öğrenerek bunu geleceğe taşıyacağını dile getiren Tanyıldız, şöyle konuştu:

        "Şu an kentte yöresel yemeklere ulaşılabilecek çok az yer var. Arkadaşlarımız bu yemekleri öğrendikten sonra kendi işletmelerini açıp en azından halkımızın ve gelen turistlerimizin unutulmaya yüz tutmuş yemeklere ulaşabileceği bir nokta oluşturacak. Bu vesileyle aile bütçelerine katkıda bulunabilecekleri bir çalışma alanı da sağlamaya çalışıyoruz. Kursiyerlerimizi yetiştirerek Şanlıurfa'nın gastronomi anlamında daha da gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz."

        - "Yapım aşamalarını detaylı bir şekilde öğreniyoruz"

        Kursiyerlerden Mine Pınarbaşı, "Burada Şanlıurfa yemeklerini yapıyoruz. Yapım aşamalarını detaylı şekilde öğreniyoruz. Bunu öğrenmekteki amacım ileride imkanım olursa kendi işletmemi açmak ve bu öğrendiğim bilgileri çevremdeki kişilere aktarmak." ifadelerini kullandı.

        Deniz Çoban da kursta yöresel yemeklerin geçmişten günümüze nasıl geldiğini öğrendiklerini dile getirdi.

        - "Yeni şeyler öğrenince heyecanlanıyorum"

        Pervin Kılıçoğlu ise Gaziantepli olduğu için oranın kültürünü daha iyi bildiğini aktararak, "Şanlıurfa kültürünü öğrenmek istiyorum. Yemekleri öğreniyorum inşallah ileride kendi iş yerimi açarım. İki kent arasında çok fark var. Salçasından, baharatından, pişirme şekillerine kadar çok farklı. Yemeğe merakım olduğu için zorlanmıyorum. Yeni şeyler öğrenince heyecanlanıyorum ve yemek yapmayı seviyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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