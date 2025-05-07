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        Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş eden 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

        Şanlıurfa'da, düğünde havaya ateş eden 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 20:37 Güncelleme: 07.05.2025 - 20:37
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        Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş eden 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
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        Şanlıurfa'da, düğünde havaya ateş eden 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyada bir düğünde havaya ateş edilmesi görüntülerinin paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldığını belirtti.

        İncelenme sonucunda havaya ateş eden kişilerin tespit edildiğini aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

        "5 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 7 şarjör, 237 farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirilmiş, 5 kişi hakkında '6136 sayılı Kanuna muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca valilik genel emrine aykırı davranış dolayısıyla idari para cezası uygulanmıştır. Güvenlik güçlerimiz toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden bu tür sorumsuz davranışların gereğini yapmaya devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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