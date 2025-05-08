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        Şanlıurfa'da balkondan düşen bebek yaşamını yitirdi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balkondan düşen bebek, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 20:34 Güncelleme: 08.05.2025 - 20:38
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        Şanlıurfa'da balkondan düşen bebek yaşamını yitirdi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balkondan düşen bebek, hayatını kaybetti.

        Şirinkuyu Mahallesi'nde Zengin ailesinin 1 yaşındaki çocuğu Hevin Zengin, apartmanın birinci katındaki balkondan düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Zengin, kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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