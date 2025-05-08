Şanlıurfa'da balkondan düşen bebek yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balkondan düşen bebek, hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balkondan düşen bebek, hayatını kaybetti.
Şirinkuyu Mahallesi'nde Zengin ailesinin 1 yaşındaki çocuğu Hevin Zengin, apartmanın birinci katındaki balkondan düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Zengin, kurtarılamadı.
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