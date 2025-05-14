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        Şanlıurfa'da öğrencileri taşıyan minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:04 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:11
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        Şanlıurfa'da öğrencileri taşıyan minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        A.A'nın kullandığı 06 FB 0687 plakalı tır, Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda R.Ç. yönetimindeki 63 AIT 160 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada servis minibüsü sürücüsü R.Ç ile aynı araçtaki 8 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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