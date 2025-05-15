Şanlıurfa'da depoda çıkan yangın söndürüldü
Şanlıurfa'da bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa'da bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa-Mardin kara yolu 10. kilometresi Ulubağ Mahallesi'nde içinde su malzemeleri bulunan depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen depoda hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.