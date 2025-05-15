Şanlıurfa'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
Mehmet Y. (38) idaresindeki 27 P 0529 plakalı kamyonet, Siverek-Karacadağ yolunun 15'inci kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Mehmet K. (37) ve Bozan Y. (18) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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