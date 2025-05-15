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        Şanlıurfa'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 19:29 Güncelleme: 15.05.2025 - 19:40
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        Şanlıurfa'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

        Mehmet Y. (38) idaresindeki 27 P 0529 plakalı kamyonet, Siverek-Karacadağ yolunun 15'inci kilometresinde devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki Mehmet K. (37) ve Bozan Y. (18) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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