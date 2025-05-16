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        Şanlıurfa turizmi ilkbaharla zirveye çıktı

        EŞBER AYAYDIN - Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen "Göbeklitepe" ile Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl gibi önemli tarihi alanlara sahip Şanlıurfa'da, ilkbaharda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 12:22 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:22
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        Şanlıurfa turizmi ilkbaharla zirveye çıktı
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        EŞBER AYAYDIN - Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen "Göbeklitepe" ile Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl gibi önemli tarihi alanlara sahip Şanlıurfa'da, ilkbaharda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Son yıllarda turizmin parlayan yıldızları arasında gösterilen Şanlıurfa, ilkbahar döneminde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Turizm acentelerinin ilk önerdiği yerler arasında bulunan kentte, hafta sonuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın birleşmesiyle 3 güne çıkan tatille otellerdeki doluluk yüzde 100'e ulaştı.

        Kültür ve inanç turizminin bir arada sunulduğu Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçiler, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, Karahantepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Halfeti gibi kentle özdeşleşmiş alanları görme fırsatı buluyor.

        Kente gelen ziyaretçiler, Şanlıurfa'nın kadim tarihine tanık olmanın yanı sıra yöresel müziklerin çalındığı ünlü sıra gecelerine katılıp, lahmacun, ciğer ve çiğ köfte gibi bölgenin yöresel lezzetlerini tatma fırsatı buluyor.

        - "Bu hafta sonu itibarıyla yüzde 100 doluluğa ulaşacağız"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Şanlıurfa'da turizm hareketliliğinin bahar ayıyla "çiçek açtığını", mart ayında başlayan turizm hareketliliğinin mayıs ayında yoğunluğunu artırarak sürdürdüğünü söyledi.

        Ramazan Bayramı döneminde Türkiye'de en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri içerisinde Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin ikinci, Arkeoloji Müzesi'nin ise dokuzuncu sırada yer aldığını hatırlatan Aslan, hızını kesmeden devam eden rezervasyonların haziran ayı sonuna kadar devam ettiğini aktardı.

        Aslan, turizm noktasında olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Nisan ayıyla birlikte başlayan otellerdeki yoğunluğumuz mayıs ayıyla en üst seviyeye çıkmış durumda. Özellikle bu hafta sonu itibarıyla yüzde 100 doluluğa ulaşacağız. Mayıs ayını genel anlamda yüzde 90 üzeri bir dolulukla kapatmış olacağız ve bu doluluk oranları haziran ayının sonuna kadar da devam edecek. Göbeklitepe veya müzelerimiz sadece Şanlıurfa turizmini etkilemiyor olumlu anlamda. Bölgeyi, hatta gelecek yıllarda da Türkiye kültürel turizmini etkileyeceğini düşünüyoruz." dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentte yürütülen Taş Tepeler Projesi kapsamında kazıların devam ettiğini anlatan Aslan, kentteki yatak kapasitelerinin arttırılması noktasında yeni yatırımların bulunduğunu ifade etti.

        - Kalacak yer bulmakta zorluk yaşanıyor

        Kentteki bir otelin genel müdürü Siyami Yorulmaz da ilkbahar ile birlikte kentte konaklamak isteyen ziyaretçilerin sayısının arttığına işaret etti.

        Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kente gelmek isteyen kişilerin yer bulmakta zorlandığını ifade eden Yorulmaz, "Yerli ve yabancı turistlerden yoğun talep var. Göbeklitepe ve Karahantepe'nin Şanlıurfa'da 10 yıllık süreçte çok büyük bir trend yakalayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

        Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Çoban da kentte Ramazan Bayramı ile başlayan yoğunluğun artarak devam ettiğini ve bu dönemde de zirveye ulaştığını dile getirdi.

        Hem yurt içinden hem de yurt dışından ziyaretçilerin kente geldiğini aktaran Çoban, "Türkiye'nin dört bir tarafından Ege, Karadeniz, Doğu Anadolu'dan Türkiye'nin neredeyse bütün bölgelerinden şu anda Şanlıurfamıza büyük bir teveccüh var. Özellikle Taştepeler Projesi' kapsamında Göbeklitepe, Karahantepe, Sayburç, Sefer Tepe, Çakmak Tepe'den dolayı insanların çokça bir ilgisi var. Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerini, sıra gecesini, tatlılarını deneyimlemek için insanlar akın akın Şanlıurfa'ya geliyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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