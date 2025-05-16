Şanlıurfa turizmi ilkbaharla zirveye çıktı

EŞBER AYAYDIN - Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen "Göbeklitepe" ile Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl gibi önemli tarihi alanlara sahip Şanlıurfa'da, ilkbaharda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Son yıllarda turizmin parlayan yıldızları arasında gösterilen Şanlıurfa, ilkbahar döneminde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Turizm acentelerinin ilk önerdiği yerler arasında bulunan kentte, hafta sonuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın birleşmesiyle 3 güne çıkan tatille otellerdeki doluluk yüzde 100'e ulaştı.

Kültür ve inanç turizminin bir arada sunulduğu Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçiler, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, Karahantepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Halfeti gibi kentle özdeşleşmiş alanları görme fırsatı buluyor.

Kente gelen ziyaretçiler, Şanlıurfa'nın kadim tarihine tanık olmanın yanı sıra yöresel müziklerin çalındığı ünlü sıra gecelerine katılıp, lahmacun, ciğer ve çiğ köfte gibi bölgenin yöresel lezzetlerini tatma fırsatı buluyor. - "Bu hafta sonu itibarıyla yüzde 100 doluluğa ulaşacağız" İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Şanlıurfa'da turizm hareketliliğinin bahar ayıyla "çiçek açtığını", mart ayında başlayan turizm hareketliliğinin mayıs ayında yoğunluğunu artırarak sürdürdüğünü söyledi. Ramazan Bayramı döneminde Türkiye'de en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri içerisinde Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin ikinci, Arkeoloji Müzesi'nin ise dokuzuncu sırada yer aldığını hatırlatan Aslan, hızını kesmeden devam eden rezervasyonların haziran ayı sonuna kadar devam ettiğini aktardı. Aslan, turizm noktasında olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Nisan ayıyla birlikte başlayan otellerdeki yoğunluğumuz mayıs ayıyla en üst seviyeye çıkmış durumda. Özellikle bu hafta sonu itibarıyla yüzde 100 doluluğa ulaşacağız. Mayıs ayını genel anlamda yüzde 90 üzeri bir dolulukla kapatmış olacağız ve bu doluluk oranları haziran ayının sonuna kadar da devam edecek. Göbeklitepe veya müzelerimiz sadece Şanlıurfa turizmini etkilemiyor olumlu anlamda. Bölgeyi, hatta gelecek yıllarda da Türkiye kültürel turizmini etkileyeceğini düşünüyoruz." dedi.