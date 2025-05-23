Şanlıurfa'da 400 polisin katılımıyla Narko Alan denetimi gerçekleştirildi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, denetim öncesi polisleri ziyaret ederek başarı diledi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent merkezinde ve 11 ilçede uyuşturucu ile mücadele kapsamında 112 ekip, 400 personelin katılımıyla Narko Alan uygulaması yapıldı.

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