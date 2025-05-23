Şanlıurfa'da 400 polisin katılımıyla Narko Alan denetimi gerçekleştirildi
Şanlıurfa'da özel harekat polislerinin de destek verdiği 400 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Narko Alan uygulamasında aranan 2 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa'da özel harekat polislerinin de destek verdiği 400 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Narko Alan uygulamasında aranan 2 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent merkezinde ve 11 ilçede uyuşturucu ile mücadele kapsamında 112 ekip, 400 personelin katılımıyla Narko Alan uygulaması yapıldı.
Ekiplerce oluşturulan uygulama noktalarında 1117 araç ve 1753 kişi sorgulandı.
Uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Ekiplerce 50 araç sürücüsüne trafik para cezası uygulandı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, denetim öncesi polisleri ziyaret ederek başarı diledi.
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