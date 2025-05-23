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        Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk yaralandı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 22:40 Güncelleme: 23.05.2025 - 22:40
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        Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Erikli Mahallesi'nde annesinin yemek yaptığı sırada balkona çıkan G.K, birinci kattan aşağıya düştü.

        Ailesinin imkanlarıyla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.K. yapılan ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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