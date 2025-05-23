Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk yaralandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Erikli Mahallesi'nde annesinin yemek yaptığı sırada balkona çıkan G.K, birinci kattan aşağıya düştü.
Ailesinin imkanlarıyla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.K. yapılan ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
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