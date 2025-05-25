Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karakoyun Mahallesi yakınlarında iki grup arasında alacak verecek nedeniyle yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Hamza K. (33) ve Yusuf Onur Ö. (36), henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermilerle yaralandı.
Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Hamza K, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Jandarma kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
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