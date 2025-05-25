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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 19:13 Güncelleme: 25.05.2025 - 19:19
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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Karakoyun Mahallesi yakınlarında iki grup arasında alacak verecek nedeniyle yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Hamza K. (33) ve Yusuf Onur Ö. (36), henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermilerle yaralandı.

        Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan Hamza K, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Jandarma kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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