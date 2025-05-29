Şanlıurfa'da öğrenciyi darbeden öğretmen tutuklandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir ortaokulda öğrenciyi darbeden öğretmen tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir ortaokulda öğrenciyi darbeden öğretmen tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Karaköprü Şerife Özden Başarı Ortaokulu'nda 27 Mayıs'ta bir öğretmenin öğrenciyi darbettiği, olayın okul yönetimi tarafından tutanak altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu öğretmen hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alınmış ve devamında tutuklanmıştır. Valiliğimiz tarafından yakından takip edilen olayla ilgili olarak müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatılmış ve öğretmen görevden uzaklaştırılmıştır."
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