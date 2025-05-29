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        Birecik'te atık su arıtma tesisinin temeli atıldı

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Birecik ilçesine yapılacak olan Avrupa Birliği destekli Birecik Atık Su Arıtma Tesisinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:57 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:57
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        Birecik'te atık su arıtma tesisinin temeli atıldı
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Birecik ilçesine yapılacak olan Avrupa Birliği destekli Birecik Atık Su Arıtma Tesisinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen tesis, FRIT (Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Aracı) kapsamında Avrupa Birliği finansmanı ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile İLBANK iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

        Mezra Mahallesi'nde 51 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan tesis, günlük 18 bin 360 metreküp atık su arıtma kapasitesi ile bölgenin çevre sağlığına önemli katkı sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Fırat Nehri’nin su kalitesinin korunması, tarım arazilerinin verimliliğinin sürdürülmesi ve ekosistemin desteklenmesi hedefleniyor.

        Törende konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, çevre dostu şehircilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, altyapı yatırımlarının şehirlerin görünmeyen ancak en önemli hizmetleri olduğunu söyledi.

        Tesisin Birecik'in geleceği açısından önemine dikkat çeken Gülpınar, "Bugün burada sadece bir tesisin değil; Birecik’in geleceğine, çevresine, suyuna ve toprağına duyduğumuz saygının temelini atıyoruz. Su varsa hayat vardır, temiz çevre varsa sağlık vardır, planlı altyapı varsa huzur vardır." dedi.

        Gülpınar ayrıca, bu tür projelerin çocuklara daha temiz ve sağlıklı bir gelecek sunmak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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