Birecik'te atık su arıtma tesisinin temeli atıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Birecik ilçesine yapılacak olan Avrupa Birliği destekli Birecik Atık Su Arıtma Tesisinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen tesis, FRIT (Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Aracı) kapsamında Avrupa Birliği finansmanı ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile İLBANK iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Mezra Mahallesi'nde 51 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan tesis, günlük 18 bin 360 metreküp atık su arıtma kapasitesi ile bölgenin çevre sağlığına önemli katkı sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Fırat Nehri’nin su kalitesinin korunması, tarım arazilerinin verimliliğinin sürdürülmesi ve ekosistemin desteklenmesi hedefleniyor.

Törende konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, çevre dostu şehircilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, altyapı yatırımlarının şehirlerin görünmeyen ancak en önemli hizmetleri olduğunu söyledi.