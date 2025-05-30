Viranşehir halk eğitim merkezi kursiyerlerinin yaptıkları ürünler sergilendi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Kaymakam Kemal Ülkü ve eşi Leman Ülkü, kursiyerler tarafından yıl boyunca büyük emekle hazırlanan el emeği ürünlerin sergilendiği stantları gezdi ve kursiyerlere sohbet etti.

Etkinlikte okuma yazma kursuna katılan kadınlara da belgeleri Kaymakam Ülkü tarafından verilirken, etkinlikte kursiyerler tarafından hazırlanan çiğköfte de davetlilere ikram edildi.