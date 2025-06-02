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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 21:08 Güncelleme: 02.06.2025 - 21:14
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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Hayriye Mahallesi Şeyh Lütfü Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Şeyhmus Herdem (34) vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Herdem, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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