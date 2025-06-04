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        Harran Üniversitesi öğrencisi geliştirdiği projeyle birinci oldu

        Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Barış Enes Kümet, geliştirdiği yenilikçi ve kültürel boyutu yüksek EVOARS projesiyle teknoloji yarışmasında birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 09:43 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:43
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        Harran Üniversitesi öğrencisi geliştirdiği projeyle birinci oldu
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        Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Barış Enes Kümet, geliştirdiği yenilikçi ve kültürel boyutu yüksek EVOARS projesiyle teknoloji yarışmasında birinci oldu.

        Harran Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye geneli 55 ilden 130 üniversitenin katıldığı yarışmada, toplam 406 proje yer aldı.

        Kümet, geliştirdiği yenilikçi EVOARS projesiyle manga, çizgi roman, webtoon ve animasyon gibi kültürel içerikleri yapay zeka ile otomatik olarak Türkçe'ye ve farklı dillere çevirip renklendiren, altyazı ve dublaj ekleyerek zenginleştirebiliyor.

        Video içeriklerini de saniyeler içinde çok dilli hale getirilebilen EVOARS projesi, aynı zamanda kullanıcıdan alınan metinlerle sıfırdan özgün manga ve çizgi roman sayfaları üretebilen gelişmiş bir içerik üretim altyapısı sunuyor.

        Bireysel çabalarla projeyi geliştiren Kümet, teknoloji yarışmasında birinci olarak 500 bin TL ödül aldı.

        Kümet'i ve projenin akademik danışmanını Doç. Dr. Serdar Çiftçi'yi makamında kabul eden Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, Kümet'in geliştirdiği EVOARS projesinin üniversitenin bilimsel ve teknolojik vizyonunu en iyi şekilde yansıtan örneklerden birisi olduğunu kaydetti.

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