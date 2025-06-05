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        Şanlıurfa'da hayvan pazarında denetim yapıldı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan hayvan pazarında denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:57 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:57
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        Şanlıurfa'da hayvan pazarında denetim yapıldı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan hayvan pazarında denetim gerçekleştirildi.

        Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi, kurban satış noktalarında veteriner hekimler, hayvanların sağlık durumunu ve küpe kontrollerini yaptı.

        Eyyübiye ilçe Tarım ve Orman Müdürü İsa İzgi, kurban satış noktalarındaki denetimlerini sürdüreceklerini belirterek, "Hayvanların kulak küpeleri ve sağlık yönünden kontrol ediliyor. Vatandaşlarımızda Tarım ve Orman Bakanlığının 'Tarım Cebimde' uygulamasını telefonlarına indirerek hayvanların ırk, yaş, cinsiyet ve aşılama bilgilerine ulaşabilirler. Kurban alırken öncelikle küpeli olmasına ve büyükbaş hayvanlarda en az 2 yaşlı, küçükbaş hayvanlarda en az 1 yaşlı olmasına ve hayvanların dış görünüşünde ve fiziki yapısında herhangi bir hastalık olmadığına dikkat etmeleri gerekmektedir." dedi.

        Bayram sürecinde veteriner hekimlerin hayvan satış noktalarında görev alacağını aktaran İzgi, kurban kesiminin belediyelerce belirlenen alanlarda yapılması gerektiğini vurguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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