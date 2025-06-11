Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, bağımlılıkla mücadele çalışmalarında yaklaşık 70 bin öğrenciye ulaştı

MÜSLÜM ETGÜ - Yeşilay Şanlıurfa Şubesince bağımlılıkla mücadele kapsamında son 1 yılda yaklaşık 70 bin öğrenciye eğitim verildi.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, yaklaşık 1200 gönüllüsüyle özellikle çocuklar ve gençleri bağımlılıktan uzak tutabilmek adına çeşitli faaliyetler düzenliyor.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde son bir yılda 176 okuldaki 70 bine yakın öğrenciye teknoloji bağımlılığı, alkol, kumar, madde ve tütün bağımlılığı konusunda eğitim verildi.

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı İsmail Güneş, AA muhabirine, göreve geldikleri günden itibaren muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek hem Yeşilayı hem Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) anlattıklarını söyledi.

Yeşilayın tanınırlığını arttırmak için çeşitli faaliyetler düzenlediklerini ifade eden Güneş, "Yeşilay büyük ve önemli bir kuruluş ama bilinirliği azdı, muhtarlıklara afişler asarak hem tanıtım yaptık hem de bağımlı kişilerin 115 hattından bize ulaşmalarını sağladık. YEDAM'da görüşmeler ve tedavi süreçleri gizlilik esasına göre yapılıyor ve hiçbir ücret alınmıyor." dedi.

Okullarda öğrencilere teknoloji bağımlılığı, alkol, kumar, madde ve tütün bağımlılığı konusunda eğitimler verdiklerini anlatan Güneş, daha fazla okula ve öğrenciye ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. - "Gençlerimizin bağımlı olmasını istemiyoruz" Özellikle genç gönüllülerin üniversite öğrencileriyle temas kurduğunu aktaran Güneş, gençlerin Yeşilay adına çok faydalı çalışmalar yaptığını kaydetti. Hiçbir gencin bağımlı olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Güneş, "Genel anlamda her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin bağımlı olmasını istemiyoruz. Gençlerin özellikle sportif alanlarda her türlü branşlarda zaman geçirmelerini diliyoruz. Tenis ve resim gibi faaliyetlerimiz var. Geçtiğimiz günlerde bisiklet etkinliğimiz vardı. Bu tür etkinliklerimizi de gittikçe arttırmaya devam ediyoruz." diye konuştu. - YEDAM'a 6 bin 94 kişi başvurdu Yeşilay olarak cezaevinde de çalışma yürüttüklerini, bağımlı mahkumları tedavi edebileceklerini anlattıklarını dile getiren Güneş, sözlerini şöyle tamamladı: