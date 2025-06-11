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        Şanlıurfa'da silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 18:27 Güncelleme: 11.06.2025 - 18:27
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        Şanlıurfa'da silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kale Mahallesi Seyfioğlu Caddesi'nde Suriye uyruklu aileler arasında çıkan tartışma, silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada, Basil Suud ve Mustafa Soud bıçakla, Abdullah Suud silahla yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlatırken mahallede güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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