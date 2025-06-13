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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:08
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Mehmet Y. (25) idaresindeki 63 F 3852 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 50'nci kilometresinde, İbrahim A'nın (37) kullandığı 06 KB 0727 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücülerle araçlardaki Rukiye A. (35), Bedriye A. (14), Cennet A. (12), Mekke A. (9) ve Hediye Y. (25) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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