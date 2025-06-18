Şanlıurfaspor, kaleci Burak Öğür'ü transfer etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Şanlıurfaspor, KCT 1461 Trabzon FK'dan kaleci Burak Öğür'ü kadrosuna kattı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Şanlıurfaspor, KCT 1461 Trabzon FK'dan kaleci Burak Öğür'ü kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında profesyonel futbolcu Burak Öğür ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Tecrübeli file bekçisi düzenlenen imza töreniyle kadromuza katılmıştır. Burak'a sarı-yeşilli formamız altında başarılı bir sezon diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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