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        Şanlıurfaspor, kaleci Burak Öğür'ü transfer etti

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Şanlıurfaspor, KCT 1461 Trabzon FK'dan kaleci Burak Öğür'ü kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:19 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:19
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        Şanlıurfaspor, kaleci Burak Öğür'ü transfer etti
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        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Şanlıurfaspor, KCT 1461 Trabzon FK'dan kaleci Burak Öğür'ü kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında profesyonel futbolcu Burak Öğür ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Tecrübeli file bekçisi düzenlenen imza töreniyle kadromuza katılmıştır. Burak'a sarı-yeşilli formamız altında başarılı bir sezon diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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