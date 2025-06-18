Şanlıurfaspor, kaleci Burak Öğür'ü transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında profesyonel futbolcu Burak Öğür ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Tecrübeli file bekçisi düzenlenen imza töreniyle kadromuza katılmıştır. Burak'a sarı-yeşilli formamız altında başarılı bir sezon diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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