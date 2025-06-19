Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, kavga anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akçakale Caddesi'nde yer alan Eyüp Çarşısı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların iş yerlerine ateş açması sonucu, kavgayı ayırmaya çalışan bir esnaf kolundan yaralanırken boğuşma sırasında da bir kişi darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı ise bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, iş yerine giren kişilerin bir süre sonra dışarı çıkması ve yaşanan tartışma sonrası boğuşma yaşanması, bölgeye gelen bir kişinin de silahını çekerek iş yerine ateş açtıktan sonra kaçması yer alıyor.