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        Deprem bölgesinde öğrenciler karnelerini aldı

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te öğrenciler karnelerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:58 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:58
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        Deprem bölgesinde öğrenciler karnelerini aldı
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te öğrenciler karnelerini aldı.

        Gaziantep'te 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte karne töreni düzenlendi.

        Emine Ulusoy İlkokulu'ndaki törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılıç, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

        Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Vali Çeber, Gaziantep'te 705 bin öğrenciye bugün karne verildiğini söyledi.

        Gaziantep'te 2 bin 246 eğitim kurumunda, 36 bin öğretmenle bu yıl eğitim öğretim dönemini tamamladıklarını belirten Çeber, "Depremde 105 okulumuz ve 705 derslik kullanılamaz haldeydi. 2 yılda bu sorunu aşacağız dedik. 105 yeni okul yaptık. 705 dersliği 2 bin 500 derslik olarak yaptık. Okul sayımızı, dersliği artırdık şu an 121 yeni eğitim kurumunun yapımı devam ediyor. 2 bin 500 sınıf çok yakın zamanda faaliyete alınacak, inşallah Gaziantep'te bir kaç yıl içinde standartlarımızı artıracağız." ifadelerini kullandı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da 736 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Eyyübiye ilçesindeki Küçükhan İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu öğrencilere karne dağıttı, tatilde okumaları için kitap hediye etti.

        Vali Şıldak, gazetecilere, öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını söyledi.

        Öğrencilerin yoğun eğitim dönemi geçirdiklerini belirten Şıldak, şöyle konuştu:

        "Hakikaten verimli bir eğitim öğretim yılını yaşadık Şanlıurfa'da. 736 bin öğrencimizin bulunduğu ilimizde 35 bin 700 öğretmenimiz görev yaptı ve 2 bin 545 okulumuzda 23 bin 680 derslikte eğitim faaliyetleri gerçekleşti. Böylesine güçlü bir eğitim kadrosu ve yoğun bir öğrenci varlığının bulunduğu ilimizdeki eğitimin göstergelerinin, standartlarının yükseltilmesi için de bütün eğitim neferlerimizle birlikte ve ilimizin tüm dinamik unsurlarıyla birlikte eğitimi destekleyerek en iyi şekilde yol almaya çalıştık."

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta 1108 okulda öğrenim gören 276 bin 421 öğrenci karne aldı.

        Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon ile İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Onikişubat ilçesinde bulunan Şehit Ömer Faruk Sayıl İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösterileri izleyen Şenkon ve beraberindekiler, daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Vali Yardımcısı Şenkon, öğrencilere güzel bir tatil geçirmelerini diledi.

        - Malatya

        Malatya'da 150 bin 393 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki Fatih İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Sedat Özdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, öğrencilere karnelerini dağıttı.

        - Adıyaman

        Adıyaman'da 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Börgenek İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

        Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Kentte 789 okulda eğitim gören 158 bin 130 öğrenci karnesini aldı.

        - Kilis

        Kilis Selahattin İyigün Atatürk İlkokulu'nda öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

        Öğrencilere karnelerini dağıtan Kilis Valisi Tahir Şahin, öğrencilerden tatili verimli geçirmelerini istedi.

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