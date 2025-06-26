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        Şanlıurfa'da erkek cesedi bulundu

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahla vurulmuş bir erkeğe ait ceset bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 23:45 Güncelleme: 26.06.2025 - 23:45
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        Şanlıurfa'da erkek cesedi bulundu
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahla vurulmuş bir erkeğe ait ceset bulundu.

        Şırnak Mahallesi'ndeki hayvan pazarı yakınlarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, yerde yatan kişinin İ.H.Y. (25) olduğunu ve silahla vurulma sonucu öldüğünü tespit etti.

        Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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