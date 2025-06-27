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        Haliliye'de yol yenileme çalışmaları sürüyor

        Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yol güvenliğini artırmak ve ulaşım konforunu sağlamak amacıyla çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 12:25 Güncelleme: 27.06.2025 - 12:25
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        Haliliye'de yol yenileme çalışmaları sürüyor
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        Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yol güvenliğini artırmak ve ulaşım konforunu sağlamak amacıyla çalışmalar devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda asfalt serimi, yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında altyapı nedeniyle zarar gören yollar da yenileniyor.

        Ulubatlı, Ertuğrul Gazi ve Selahattin Eyyubi mahallelerinde yoğun asfalt çalışması yürütülürken, bölgelerde modern ve güvenli yollar inşa ediliyor.

        Çalışmaların belirlenen program dahilinde tüm ilçe genelinde sürdürüleceği ve vatandaşlardan gelen taleplerin öncelikli olarak değerlendirileceği belirtildi.

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