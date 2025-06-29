Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 20. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen 34 NJ 648 ile 27 NJ 669 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Otomobillerde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.