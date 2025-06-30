Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Akbayır Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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