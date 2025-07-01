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        Şanlıurfa'da 8 bin 766 deprem konutu teslim edildi

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentte yapılan 8 bin 766 konutun hak sahibine teslim edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:01
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        Şanlıurfa'da 8 bin 766 deprem konutu teslim edildi
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentte yapılan 8 bin 766 konutun hak sahibine teslim edildiğini bildirdi.

        Vali Şıldak, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet ve milletin el ele vererek, "Asrın felaketi" diye nitelendirilen depremin yaralarını büyük bir gayretle sarmaya çalıştığını söyledi.

        Depremlerin ardından Şanlıurfa'nın tamamında hızlı şekilde konut yapımına başlandığını anlatan Şıldak, şunları kaydetti:

        "Depremden ilimizde 12 bin orta ve ağır hasarlı bina, 19 bin de bağımsız bölüm etkilendi. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladık. Ağır hasarlı binaların tamamını, orta hasardan ağır hasara dönüşenlerin ise yüzde 81'ini temizleyerek, enkaz çalışmalarını bitirmiş durumdayız. Toplu Konut İdaremiz tarafından şehir merkezinde ve bütün ilçelerimizde yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından ise kırsal mahallelerimizde konut yapımları devam ediliyor. Hak sahibi sayımızın çok çok üzerinde devletimiz konut yapıyor, mağduriyet asla söz konusu değil. Şanlıurfa'da 7'nci kura çekimi yapıldı. İlimizde yapılan 14 bin 500 konuttan 8 bin 766'sının yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Bunların 7 bin 500 civarında şehir merkezinde 1200'ün üstü ise kırsalda yer alıyor. Pek çok vatandaşımız konutuna taşındı. Eyyübiye, Karaköprü ve Birecik ilçelerimizde ilk yapımı tamamlanan konutlarda günlük hayat devam ediyor."

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