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        Şanlıurfa'da yaz spor kursları açıldı

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik 24 branşta düzenlenen yaz spor kursları açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:48 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:48
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        Şanlıurfa'da yaz spor kursları açıldı
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik 24 branşta düzenlenen yaz spor kursları açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlerin yaz aylarını verimli geçirmeleri için sportif ve kültürel faaliyetlere yönelik hizmetler sağlanıyor.

        Bu kapsamda 7-16 yaş arasındaki tüm öğrencilere yönelik açılan 24 branştaki yaz spor kursları, Paşabağı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle açıldı.

        Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, törendeki konuşmasında, gençlere olan bağlılığını ifade etti.

        Geleceğin teminatı olan çocukların yarınlara daha sağlıklı ve güvenli hazırlanmasına katkı sağlamak istediklerini anlatan Gülpınar, şunları kaydetti:

        "Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Memleketi bizden sonra emin ellere teslim edeceğimize olan inançla, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah onlar da bizim yüzümüzü kara çıkarmayacaklar. Ahlaklı ve gerçekten kendini spora vermiş, bu memlekete faydalı birer genç ve yetişkin olmak için aynı yolda devam edecekler."

        Bu yıl açılan yaz spor okullarında, basketbol, voleybol, futbol gibi klasik sporların yanı sıra taekwondo, judo, okçuluk, karate, wushu, muay thai gibi dövüş sanatları, yüzme, masa tenisi, dart, kort tenisi gibi birçok branş yer alıyor. Ayrıca resim, bilgisayar, robotik kodlama, saz, keman, gitar, satranç ve değerler eğitimi gibi kültürel ve zihinsel gelişimi destekleyen alanlar da bulunuyor.

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