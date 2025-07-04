Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa Valiliği'nden sıcak hava uyarısı

        Şanlıurfa Valiliği, hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa Valiliği'nden sıcak hava uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa Valiliği, hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

        Artan sıcaklıkların özellikle risk gruplarını olumsuz etkileyebileceğine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Gökyüzüne açılan evler
        Gökyüzüne açılan evler
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da kardeşler arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da kardeşler arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da yaz spor kursları açıldı
        Şanlıurfa'da yaz spor kursları açıldı
        Haliliye Belediyesi'nden ekmek gramaj kontrolü
        Haliliye Belediyesi'nden ekmek gramaj kontrolü
        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
        GRAFİKLİ - "Tarihin sıfır noktası" Göbeklitepe bölge turizminin yıldızı old...
        GRAFİKLİ - "Tarihin sıfır noktası" Göbeklitepe bölge turizminin yıldızı old...