Şanlıurfa'da otomobilde 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilde 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilde 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede takibe aldığı bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 12 parça halinde 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.